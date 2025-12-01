Haberler

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarına Başladı

Güncelleme:
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Beyoğlu Yeni Çarşı ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, oyuncuların yenilenme çalışması ve dar alanda oyun ile devam etti.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 3 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir bölümü yenilenme çalışması yaparken, diğer grup ise pas ve dar alanda oyun gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
