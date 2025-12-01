Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarına Başladı

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 3 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir bölümü yenilenme çalışması yaparken, diğer grup ise pas ve dar alanda oyun gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.