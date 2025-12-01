Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarına Başladı
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Beyoğlu Yeni Çarşı ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, oyuncuların yenilenme çalışması ve dar alanda oyun ile devam etti.
Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor