Haberler

Göztepe, Yenimahalle Belediyespor'u Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Göztepe, sezonun ikinci haftasında Yenimahalle Belediyespor'u 46-37'lik skorla yendi. İlk yarıyı 22-20 önde kapatan Göztepe, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de sezonun ikinci haftasında Göztepe, sahasında Yenimahalle Belediyespor'u 46-37 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 22-20 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren Göztepe, karşılaşmadan 46-37 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Bahçeli'nin hoşuna gitmeyecek! Ali Koç'tan MHP'nin desteğine beklenmedik yanıt

Ali Koç'tan MHP'nin desteğine beklenmedik yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor

Maliye'den herkesi ilgilendiren hamle: Gönüllü düzeltme yapmayan yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.