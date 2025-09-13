Göztepe, Yenimahalle Belediyespor'u Mağlup Etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Göztepe, sezonun ikinci haftasında Yenimahalle Belediyespor'u 46-37'lik skorla yendi. İlk yarıyı 22-20 önde kapatan Göztepe, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor