Göztepe yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı
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Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Göztepe, son olarak deplasmanda Manisa FK ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Göztepe daha önce de benzer seriler yakalamış ve mutlu sona ulaşmıştı.
Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Manisa FK ile 1-1 berabere kalıp yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Play-Off hattındaki Göztepe, daha önce seri yakaladığı sezonlarda mutlu sona ulaştı.
İzmir ekibi, 8 yıl sonra ilk kez uzun süre mağlubiyeti unuttu. Sarı-kırmızılılar 2014-2015 sezonunda 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta 14 maç mağlup olmadı. O sezonu şampiyon olarak tamamlayan Göztepe, 2016-2017 sezonunda ise 1'inci Lig'de üst üste 8 maçını kaybetmedi. Göztepe, o sezonun sonunda da 1'inci Lig'de Play-Off'a kaldı ve Antalya'daki finalde Eskişehirspor'u seri penaltılar sonucu yenerek Süper Lig'e yükseldi.Göztepe, bu sezon da taraftarını Süper Lig'e dönüş için umutlandıran seri elde etti. Gençlerbirliği'ne 5 Şubat'ta deplasmanda 1-0 yenildiği maçın ardından aylardır mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig yarışında iddialı konuma geldi. Önümüzdeki hafta 16 Mayıs Salı günü Gürsel Aksel Stadı'nda 2'nci basamakta direkt Süper Lig'e çıkma eşiğindeki Çaykur Rizespor'u konuk edecek İzmir temsilcisi, karşılaşmayı kazandığı takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın Play-Off'a kalmayı garantileyecek.
Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de cezası sona eren golcü Kvasina görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023