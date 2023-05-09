Göztepe yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Göztepe, son olarak deplasmanda Manisa FK ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Göztepe daha önce de benzer seriler yakalamış ve mutlu sona ulaşmıştı.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Manisa FK ile 1-1 berabere kalıp yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Play-Off hattındaki Göztepe, daha önce seri yakaladığı sezonlarda mutlu sona ulaştı.

İzmir ekibi, 8 yıl sonra ilk kez uzun süre mağlubiyeti unuttu. Sarı-kırmızılılar 2014-2015 sezonunda 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta 14 maç mağlup olmadı. O sezonu şampiyon olarak tamamlayan Göztepe, 2016-2017 sezonunda ise 1'inci Lig'de üst üste 8 maçını kaybetmedi. Göztepe, o sezonun sonunda da 1'inci Lig'de Play-Off'a kaldı ve Antalya'daki finalde Eskişehirspor'u seri penaltılar sonucu yenerek Süper Lig'e yükseldi.

Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de cezası sona eren golcü Kvasina görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.