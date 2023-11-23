Göztepe, yeni teknik direktörüyle Tuzlaspor maçına çıkıyor

1'inci Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov yönetiminde ilk maçında Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, yeni bir sayfa açmayı istiyor. Sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayan Stoilov, yaptığı açıklamada sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Üst üste alınan yenilgileri telafi edeceklerini belirten Bulgar teknik adam, "İki mağlubiyetin ardından burada kesinlikle kazanmak istiyoruz. Tabii ki bazı değişiklikler olacak, sakat oyuncularımız var. Takımın daha iyi bir performans göstermesi için bütün değişiklikleri yapacağız ve kesinlikle kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

Seri yakalamaları gerektiğini ifade eden Stanimir Stoilov, "Tuzlaspor maçından itibaren tüm karşılaşmalarımızı kazanmak istiyoruz. Bizim için bunun dışındaki sonuçların hiçbiri iyi değildir. Oyuncuların fiziksel durumlarını değerlendirip, kazanmak için en iyi takımı sahaya süreceğiz" yorumunu yaptı.

Taraftardan destek isteyen Stoilov sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çok sıkı ve ciddi çalışmamız gerekiyor. Bunu başarırsak zaten o zaman insanlar bizi sevecektir. Bu gerçekten çok önemli. Sonuçlar belki daha sonra da gelir ama en önemlisi ciddi ve disiplinli bir çalışma gerçekleştirmek. Biz de bunu başaracağız ve maçları kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."