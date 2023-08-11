Göztepe, yeni sezonun ilk maçını Akhisar'da oynayacak

1'inci Lig'de aylardır heyecanla beklenen yeni sezonun ilk maçını evi Gürsel Aksel Stadı'ndaki zemin bakım çalışmaları yetiştirilemediği için Manisa'daki Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynamayı kararlaştırarak taraftarını kızdıran Göztepe, sevenlerinin gönlünü galibiyetle almak istiyor. Stadı yaz aylarında hazır duruma gelmediği için günlerdir sosyal medyada taraftarın tepkisine hedef olan Göztepe, alacağı 3 puanla hem lige iyi başlamayı hem tribünleri sevindirmeyi hedefliyor. İlk hafta Sakaryaspor'u pazar günü saat 21.45'te Akhisar'da konuk edecek Göztepe, rakibini geçen sezonun ilk maçında yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılı ekip 1 yıl önce 14 Ağustos 2022'de Sakarya deplasmanında çıktığı sezonun ilk maçında yeşil-siyahlıları Mamah'ın tek golüyle 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor