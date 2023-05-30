Göztepe yeni sezona hazırlanıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon Play-Off çeyrek finalinde Bodrumspor'a 3-1 yenilip Süper Lig'e dönme hayallerine veda eden Göztepe, gelecek senenin kadro planlamasına başladı. Sözleşmeleri sona erecek 13 oyuncusu bulunan sarı-kırmızılılarda yabancı futbolculardan Mamah ve Ngalina'nın yeni sezonda takımda kalacağı vurgulandı. Sportif direktör Ivan Mance yönetimindeki teknik ekibin diğer yabancılarla ilgili ise net kararını vermediği ifade edildi. Mamah ve Ngalina dışında kadrosunda Kvasina, Traore, Loue, Arslanagic, Mihojevic, Hasic, Tijanic ve Palmer'ı barındıran sarı-kırmızılılarda, Arslanagic'e gelen ciddi tekliflerin olduğu belirtildi.

Belçikalı stoperden son derece memnun olan kurmayların, olası bir satışa ise hayır demeyeceği ve oyuncudan iyi bir bonservis bedeli beklediği ifade edildi. Arslanagic'in satılamaması durumunda ise yeni sezonda da Göztepe forması giyeceği bildirildi. Sport Republic şirketinin geçen yıl yüzde 70 hisselerini aldığı Göztepe'de başkanlık koltuğuna oturan Danimarkalı Rasmus Ankersen'in yeni sezonda daha kaliteli bir kadro kurulmasını istediği ifade edildi. Sezon devam ederken oyuncu arayışlarına başlayan Göztepe'nin yurt dışından 8 futbolcuyla temas halinde olduğu kaydedildi.