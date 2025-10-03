Haberler

Göztepe, Yeni Sezon Öncesi Hazırlık Maçlarında Umut Verdi
SULTANLAR Ligi'nin yeni ekiplerinden Göztepe, SSC Palmberg Schwerin ile yaptığı hazırlık maçlarında 1 galibiyet ve 1 yenilgi alarak yeni sezon öncesi olumlu sinyaller verdi.

SULTANLAR Ligi'nin yeni ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçlarındaki performansıyla umut verdi. Sarı-kırmızılı takım, son Bundesliga şampiyonu SSC Palmberg Schwerin ile İzmir'de iki özel müsabakaya çıktı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda seyirciye kapalı oynanan karşılaşmaların ilkinde rakibine 3-2 yenilen Göztepe, ikinci randevuyu 3-1 kazanarak olumlu sinyaller verdi. Bursa'da oynayacağı Kupa Voley grup maçlarında 8 Ekim'de Aydın Büyükşehir Belediyespor, 9 Ekim'de Bahçelievler Belediye ile karşılaşacak İzmir ekibi, ligdeki ilk randevuda ise 12 Ekim'de Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
