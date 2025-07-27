Göztepe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Urla'da Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İzmir'in Urla ilçesinde yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmana ısınma ve kondisyon çalışmalarıyla başladı.

Antrenman, oyuncuların bir bölümünün yenileme çalışması yapması ile diğer grubun pas, çabukluk ve dar alanda oyun idmanıyla tamamlandı.