Göztepe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Urla'da Devam Ediyor

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Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe, İzmir'in Urla ilçesinde yeni sezon hazırlıklarına ısınma ve kondisyon çalışmaları ile başladı. Antrenman, oyuncuların farklı gruplar halinde çeşitli idmanlar yapmasıyla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İzmir'in Urla ilçesinde yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmana ısınma ve kondisyon çalışmalarıyla başladı.

Antrenman, oyuncuların bir bölümünün yenileme çalışması yapması ile diğer grubun pas, çabukluk ve dar alanda oyun idmanıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Spor
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