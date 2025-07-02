Göztepe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Göztepe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam ederek performans artırma çalışmalarına hız verdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılılar, sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda salonda yapılan ısınma ve kuvvet çalışmalarının ardından sahada dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanında ise ısınma ve pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, günü 5'e 5 oyunla tamamladı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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