Göztepe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Çift İdmanla Devam Ediyor

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Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına sabah ve akşam olmak üzere çift idmanla devam etti. Kulüpten yapılan açıklamada, sabah antrenmanında kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile akşam antrenmanında ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirildiği duyuruldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda salonda yapılan ısınma ve kuvvet çalışmalarının ardından takım, sahada dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanına ise ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan sarı-kırmızılılar, günü dar alanda oynanan oyunla tamamladı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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