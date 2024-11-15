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Göztepe'ye PFDK'dan 468 Bin TL Para Cezası

Göztepe'ye PFDK'dan 468 Bin TL Para Cezası
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Göztepe, Konyaspor maçındaki saha olayları ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından toplam 468 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Göztepe, Konyaspor maçındaki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 168 bin TL, çirkin ve kötü tezahüratın ikinci kez tekrarlanmasından dolayı da 300 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'u uzatma dakikalarında kaydettiği gollerle 2-0 mağlup eden Göztepe'ye, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ağır bir fatura kesildi. PFDK, İzmir ekibine hem para cezası hem de toplam 9 blokta yer alan taraftarların biletlerine bloke koyma kararı verdi. Konyaspor maçını Kuzey Tribün 205, 206, 207 ve 208 ile Doğu Tribün 211, 212, 213, 214 ve 215 bloklarında takip eden taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ilk iç saha karşılaşması olan Adana Demispor maçında tribündeki yerlerini alamayacak.

Toplam 468 bin TL para cezası verildi

PFDK, Konyaspor maçında yaşanan olaylardan dolayı Göztepe Kulübü'ne iki farklı maddeden toplam 468 bin TL para cezası kesti. Taraftarların neden olduğu saha olaylarını sebep göstererek 168 bin TL, çirkin ve kötü tezahüratın ikinci kez tekrarlanmasından dolayı da 300 bin TL para cezası verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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