Insider, Göztepe Spor Kulübü'nün faaliyet gösterdiği 16 branşı destekleyecek bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje, gençleri sporla buluşturmayı, kadın sporcuların rolünü artırmayı ve amatör sporcuları desteklemeyi amaçlıyor.

Türkiye'de en fazla amatör branşı bünyesinde bulunduran spor kulüplerinden olan Göztepe'ye Insider'dan destek geldi.

Insider'ın sosyal sorumluluk projesi, Göztepe Spor Kulübü'nün faaliyet gösterdiği 16 branşı kapsayacak. Gençleri sporla buluşturmaya, özellikle kadın sporcuların spor kültürümüzdeki rolünün artırılmasına ve mevcut amatör sporcuların sürdürülebilir bir şekilde desteklenmesine dair önemli adımlar atılacak. Proje, özellikle amatör branşlar tarafında daha fazla genç sporcu yetiştirmeyi ve ülkemizi olimpiyatlarda ileriye taşımayı amaçlıyor. Insider CEO'su Hande Çilingir ve ekibi liderliğinde, farklı kurumlardan destek toplanarak proje desteklenecek.