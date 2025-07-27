Göztepe Yaz Dönemi Hazırlık Maçlarını Tamamladı

Yaz döneminde 5 hazırlık maçına çıkan Göztepe, bu maçların 3'ünü kazanırken, diğer 2 maçta ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. İlk etapta Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmalarına başlayan İzmir temsilcisi, ardından kamp için Slovenya'ya gitti. Burada 4 hazırlık maçı oynayan Stanimir Stoilov'un öğrencileri; Rijeka ve Kryvbas KR karşısında galibiyet elde ederken, Vukovar ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, CSKA 1948 müsabakasında ise mağlup oldu.

Slovenya kampını tamamladıktan sonra İzmir'e dönen Göztepe, hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürmeye devam etti. Son oynadıkları hazırlık maçında Antalyaspor ile karşılaşan İzmir temsilcisi, sahadan 1-0 galip ayrılarak bu süreçteki üçüncü galibiyetini aldı.

Toplamda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Göztepe, sezon öncesindeki son hazırlık maçında 3 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Transfer takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar sağ bek Arda Okan Kurtulan, savunmacı Allan Godoi, orta sahalar Rhaldney ve Junior Olaitan, sol bek Amin Cherni, golcü futbolcular Janderson ve Ibrahim Sabra'yı renklerine bağladı. - İZMİR