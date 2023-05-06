Göztepe, yarın deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak
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Spor Toto 1. Lig'de play-off'a kalma mücadelesini sürdüren Göztepe, yarın Manisa FK'ye konuk olacak.
Spor Toto 1. Lig'de play-off'a kalma mücadelesini sürdüren Göztepe, yarın Manisa FK'ye konuk olacak.
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı Manisa FK-Göztepe karşılaşması, Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.
Ligde 57 puanla 6. durumda bulunan Göztepe'de cezalı Marko Kvasina, yarın forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk yarısında rakibini 1-0 mağlup etmişti.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor