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Göztepe, yarın deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak

Göztepe, yarın deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'de play-off'a kalma mücadelesini sürdüren Göztepe, yarın Manisa FK'ye konuk olacak.

Spor Toto 1. Lig'de play-off'a kalma mücadelesini sürdüren Göztepe, yarın Manisa FK'ye konuk olacak.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı Manisa FK-Göztepe karşılaşması, Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

Ligde 57 puanla 6. durumda bulunan Göztepe'de cezalı Marko Kvasina, yarın forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk yarısında rakibini 1-0 mağlup etmişti.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

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