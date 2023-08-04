Göztepe, yabancı kontenjanını açmak için Ngalina'yı gönderiyor

Göztepe, yeni sezon öncesi yabancı kontenjanını açmak için ilk olarak Michee Ngalina'yı göndermeye karar verdi. Takımda 10 yabancı bulunurken, en az 2 futbolcuyla yollar ayrılacak.

GÖZTEPE yeni sezona günler kala yabancı kontenjanını açmaya çalışırken, takımdan ilk yolcunun Michee Ngalina olacağı öğrenildi. Kadrosunda geçen sezondan 7 yabancı kalan, kaleci Mateusz Lis, sol kanat Ibrahima Diallo ve golcü Mame Diouf'un transferiyle yabancı sayısı 10'a çıkan Göz-Göz en az 2 futbolcuyu eleyecek. Göz-Göz'de ilk olarak Ngalina gözden çıkarılırken, ardından Loue ve Kvasina'nın adı da gidecekler arasında geçiyor. Ligde bu sezon da devam eden statüye göre ilk 11'de 5, maç listesinde ise 8 yabancı yer alabiliyor.

İlk etapta 2 yabancıyı göndermeyi planlayan sarı-kırmızılılar, orta sahaya yapılacak takviyelere göre en az 1 isimle daha yollarını ayıracak. Göztepe'ye geçen sezonun devre arasında ABD'nin Colorado Springs takımından transfer edilen 23 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet Ngalina, 14 maçta 3 gol atmıştı. İzmir ekibinde geçen sezondan Palmer, Mamah, Traore ve kiralık gittiği Suudi Arabistan'dan dönen Tjanic halen takımda yer alıyor. Daha önce yolların ayrılması beklenen Tijanic, İtalya kampındaki performansı ve orta sahadaki ihtiyaç nedeniyle takımda kalmıştı.