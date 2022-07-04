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Göztepe Xhemajli'yle imzalayacak

Demirören Haber Ajansı - Onur Atış - Spor
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Göztepe Xhemajli'yle imzalayacak

Transfer döneminde hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 1 yıl, orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, Arbenit Xhemajli transferini de resmiyete dökecek.

Transfer döneminde hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 1 yıl, orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, Arbenit Xhemajli transferini de resmiyete dökecek.

İngiliz ekibi Sunderland takımında forma giyen Kosovalı sbtoperin idmanlara çıktığı ifade edildi. Yönetimin 24 yaşındaki futbolcuyla da resmi olarak sözleşme imzalayacağı kaydedildi. İsviçre'nin Zürih takımında futbola başlayan Xhemajli, Neuchatel Xamax ve Sunderland formalarını giydi. Oyuncu, 6 defa da Kosova A Milli Takımı'nnda top koşturdu.


Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

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