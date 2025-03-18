Göztepe Voleybol'un Helena Rousseaux'u Ameliyat Oldu

Göztepe Voleybol, Kadınlar 1. Ligi Play-Off Finalleri'nde İstanbul BBSK müsabakasında sakatlanan Helena Rousseaux'un ameliyat olduğunu açıkladı.

TVF Kadınlar 1. Ligi'nden Sultanlar Ligi'ne yükselerek önemli bir başarıya imza atan Göztepe Voleybol'da, play-off mücadelesi kapsamında oynanan İstanbul BBSK müsabakasında sakatlanan Helena Rousseaux'un ameliyat olduğu duyuruldu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "KFC Kadınlar 1.Ligi Play-Off Finalleri'nde İstanbul BBSK müsabakasında sakatlanan oyuncumuz Helena Rousseaux sol ayak bileğindeki çoklu bağ yaralanması nedeniyle kulüp doktorumuz Prof. Dr. Emin Bal tarafından EMOT Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR