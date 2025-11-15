Göztepe Voleybol, Türk Hava Yolları'nı Ağırlıyor

Göztepe Voleybol, Sultanlar Ligi'nin 5.hafta mücadelesinde yarın Türk Hava Yolları'nı konuk edecek.

Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Göztepe Voleybol, yarın saat 19.00'da evinde Türk Hava Yolları ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı Hakkı Demiralay, Engin Duman hakem ikilisi yönetecek. Müsabaka öncesinde Göztepe Voleybol, oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alırken 10. sırada yer alıyor. Türk Hava Yolları ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

Karşılaşmanın biletleri ev sahibi takım seyircisi için kategorilerine göre 250 TL, 300 TL ve 400 TL'den satışa çıkarken, misafir seyirci için 500 TL olarak belirlendi. - İZMİR