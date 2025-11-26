Haberler

Göztepe Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'ne Kötü Bir Başlangıç Yaptı

Güncelleme:
23 yıl aradan sonra Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselen Göztepe, ilk 7 hafta özelinde yalnızca 1 galibiyet elde edebildi ve 6 mağlubiyet yaşadı. Takım, geçen sezon 1. Lig'de gösterdiği performansın ardından beklenen başarıyı bu sezonda gösteremedi.

Başantrenörlüğünü Ataman Güneyligil'in yaptığı Göztepe, sezonun ilk haftasında sahasında Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, ikinci hafta deplasmanda bu sezonki tek galibiyetini Aydın Büyükşehir Belediyespor'a karşı 3-0 ile aldı.

Üçüncü haftadaki İzmir derbisinde Aras Kargo'ya 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-2 kaybetti.

Sahasında Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup olan Göztepe, deplasmanda da İlbank'a 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Ligde geride kalan hafta seyircisi önünde Zeren Spor'a da 3-0 mağlup olan İzmir temsilcisi, bu sezon çıktığı 7 karşılaşmadan sadece 1'inde galibiyet elde edebildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
