Göztepe Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'ne Kötü Bir Başlangıç Yaptı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'ne 23 yıl aradan sonra yükselen Göztepe, ilk 7 haftada 1 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşadı.

Geçen sezon mücadele ettiği 1. Lig'de 22 maçın 21'ini kazanarak play-off'a kalan ve rakiplerini geçerek Sultanlar Ligi'ne yükselme başarısı gösteren İzmir temsilcisi, sezona iyi bir başlangıç yapamadı.

Başantrenörlüğünü Ataman Güneyligil'in yaptığı Göztepe, sezonun ilk haftasında sahasında Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, ikinci hafta deplasmanda bu sezonki tek galibiyetini Aydın Büyükşehir Belediyespor'a karşı 3-0 ile aldı.

Üçüncü haftadaki İzmir derbisinde Aras Kargo'ya 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-2 kaybetti.

Sahasında Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup olan Göztepe, deplasmanda da İlbank'a 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Ligde geride kalan hafta seyircisi önünde Zeren Spor'a da 3-0 mağlup olan İzmir temsilcisi, bu sezon çıktığı 7 karşılaşmadan sadece 1'inde galibiyet elde edebildi.