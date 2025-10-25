Haberler

Göztepe Voleybol Takımı Kuzeyboru ile Deplasman Maçına Çıkıyor

Göztepe Voleybol Takımı Kuzeyboru ile Deplasman Maçına Çıkıyor
Güncelleme:
Voleybol Sultanlar Ligi'ne dönerek ilk 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Göztepe, yarın Kuzeyboru ile deplasmanda karşılaşacak. Maç Aksaray Spor Salonu'nda saat 14.00'te oynanacak.

VOLEYBOL Sultanlar Ligi'ne seneler sonra dönerek ilk 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Göztepe yarın Kuzeyboru'yla deplasmanda rakip olacak. Aksaray Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Ligde yine 1 galibiyeti bulunan Aydın Büyükşehir Belediyespor saat 14.00'te İlbank'la dış sahada karşılaşacak. Bu sezon ilk 3 haftayı 2 galibiyetle geçen İzmir'in ligdeki diğer temsilcisi Aras Spor, saat 17.00'de İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda THY'yi konuk edecek.

