Göztepe Voleybol, Madeline Guillén'i kadrosuna kattı

TVF Kadınlar Voleybol 1.Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, son olarak Endonezya ekibi Bandung BJB Tandamata formasını giyen Madeline Guillén'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Göztepe, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, smaçör pozisyonunda oynayan Madeline Guillén'i renklerine bağladığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan 2001 doğumlu oyuncu Madeline Guillén ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Madeline Guillén'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR