Göztepe Voleybol İstanbul BBSK'ya mağlup oldu

Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, İstanbul BBSK'ya 3-1 kaybederek lige kötü bir başlangıç yaptı. Başantrenör İlker Alkan, takımın yeni olduğunu ve mağlubiyetten ders çıkaracaklarını belirtti. Ayrıca, Göztepe Voleybol Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda farkındalık yaratmak için özel bir maç düzenledi.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, birinci hafta mücadelesinde İstanbul BBSK'ya 3-1 kaybederek lige kötü bir giriş yaptı.

Yeni sezona kadrosunu büyük ölçüde değiştirerek giren Göztepe Voleybol, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin ilk haftasında İstanbul BBSK'yı konuk etti. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakayı İstanbul BBSK, 3-1 kazanmayı başardı ve Göztepe Voleybol yeni sezona yenilgiyle girmiş oldu. Karşılaşmadan sonra Göztepe Voleybol Başantrenörü İlker Alkan, "Yeni bir takımız. Takım olma yolunda adım adım ilerliyoruz. Bu mağlubiyet bize için önemli bir ders oldu. Eğer bunu faydamıza kullanabilirsek tabii ki. Bunun için fazlasıyla çalışacağız. Zafiyetlerimizi nasıl noktasında yol gösterecek bir oyun oldu bizim için. En çok üzgün olduğum konu, buraya bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza galibiyet hediye edememek oldu. Oyuncularımızın da en çok istediği şey, taraftarlara güzel bir galibiyet armağan etmekti. Tekrardan bütün taraftarlarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ederiz. Bundan sonra çok daha iyi olacak. Bunun sözünü verebilirim" şeklinde konuştu.

Meme kanserine dikkat çekildi

Göztepe Voleybol, Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde İzmir'in Sultanları sezonun ilk maçına Meme Kanseri Farkındalık pankartı ile çıktı. Libero oyuncuları ise bu maça özel hazırlanan #PembeForma'lar ile mücadele etti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin destekleriyle maç öncesinde taraftarlarımıza bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - İZMİR