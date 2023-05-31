TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi takımlarından Göztepe Voleybol, pasör mevkiinde görev yapan Duygu Ertaş Güncü'nün sözleşmesini 1 yıl daha uzatarak iç transfer çalışmalarına başladı. Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için iç ve dış transfer çalışmalarına devam ediyor.

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, iç transfer çalışmalarına başladı ve pasör mevkiinde görev yapan Duygu Ertaş Güncü'nün sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Göztepe, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona iddialı girmek için iç ve dış transfer çalışmalarına başladı. Göztepe, geçen sezon sarı-kırmızılıların formasını giyen pasör mevkiinde oynayan Duygu Ertaş Güncü'nün sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Pasör pozisyonunda oynayan 1996 doğumlu oyuncu Duygu Ertaş Güncü ile bir sezonluk daha sözleşme imzaladık. Duygu Ertaş Güncü'ye Göztepe'mize tekrardan hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İzmir temsilcisi sezonun ilk dış transferinde de geçen sezon Karayolları Spor Kulübü'nün formasını giyen Melis Demir'i kadrosuna kattığını açıklamıştı. - İZMİR