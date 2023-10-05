Göztepe Voleybol, iç sahadaki tüm maçlarını ücretsiz yapacak

Göztepe Voleybol, yeni sezon itibariyle iç sahadaki tüm maçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda oynanacak iç saha maçlarında biletlerin ücretsiz olacağını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Göztepe Voleybol'dan yapılan açıklamada, "Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden İzmir'in Sultanları'nın 2023-24 sezonu boyunca İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynayacağı tüm lig maçları ücretsiz olacak.

Göztepe Voleybol; A takım, altyapı ve spor okullarıyla birlikte sürdürülebilir bir yolculuk için adımlarını emin bir şekilde atıyor. Bu sinerjiyi katlayarak sürdürmek için iç saha maçlarımıza girişi sezon boyunca ücretsiz olarak belirliyoruz.

Bununla birlikte sezon boyunca İzmir'in dört bir yanındaki okullardan öğrencilerimizi maçlarımıza getirerek yeni nesil ile Göztepe'mizi buluşturma projelerimizi de kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz.

Haydi, 8 Ekim Pazar günü saat 15.00'te İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda buluşalım ve yeni sezona hep birlikte merhaba diyelim" ifadelerine yer verildi. - İZMİR