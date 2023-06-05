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Göztepe Voleybol, Doğa Su Tunca'nın sözleşmesini uzattı

Göztepe Voleybol, Doğa Su Tunca'nın sözleşmesini uzattı

Spor Haberleri

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, orta oyuncu mevkiinde oynayan Doğa Su Tunca'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını duyurdu.

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, iç transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar orta oyuncu mevkiinde oynayan Doğa Su Tunca'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Göztepe, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona iddialı girmek için iç ve dış transfer çalışmalarına başladı. Göztepe, geçen sezon sarı-kırmızılı formayı giyen ve orta oyuncu mevkiinde oynayan Doğa Su Tunca'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzatıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 2001 doğumlu oyuncu Doğa Su Tunca ile bir sezonluk daha sözleşme imzaladık. Yeni sezonda da şanlı formamızla başarılar" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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