Göztepe Voleybol, Çanakkale Belediye'yi mağlup ederek 3. galibiyetini aldı

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, dün oynanan müsabakada Çanakkale Belediye'yi mağlup ederek son 7 günde oynadığı 3 maçtan 3 galibiyet elde etti.

Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi'nin 8. haftasında Çanakkale Anafartalar Spor Salonu'nda Çanakkale Belediye'ye konuk oldu. Rakibini 3-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılılar, bu sezonki 5. galibiyetini elde etti ve puan tablosunda da 2. sıraya yükseldi. Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan Göztepe Voleybol Başantrenörü İlker Alkan, üç maç haftasının son maçını Çanakkale deplasmanında oynadıklarını ve diğer maçlara oranla daha etkisiz bir performans gösterdiklerini ifade etti. Alkan, takımdan beklentinin yüksek olduğunu dile getirerek, "Göztepe Spor Kulübü'nü temsil ediyoruz. Kolay olmasa da her zaman performansımızı yüksek tutmak zorundayız. Üç maç haftasını kayıpsız geçen sporcularımı kutluyorum.

Önceden de söylemiştim bu ligde herkes herkesi yenebilir durumda. Sonuna kadar mücadele edip önümüzdeki haftalara hazırlanacağız. Pazar günü evimizde Havran ile oynayacağız. Taraftarımızın da desteğiyle çok güzel bir galibiyet almak istiyoruz" dedi.

İzmir temsilcisi, ligde oynadığı son 4 maçta 4 galibiyet elde etti. - İZMİR