Göztepe Voleybol, BB Bodrumspor'u mağlup ederek deplasmanda galibiyet aldı

Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi'n 6. hafta mücadelesinde BB Bodrumspor'u 3-0 mağlup ederek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etti. Göztepe Voleybol Başantrenörü Alker Alkan, oyuncularını performanslarından dolayı tebrik ederken, önümüzdeki maçlara odaklanacaklarını belirtti.

Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi'n 6. hafta mücadelesinde konuk olduğu BB Bodrumspor'u 3-0 mağlup ederek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etti.

TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, 6. hafta mücadelesinde oynanan maçta dün BB Bodrumspor'a konuk oldu. Karşılaşmaya istediği gibi başlayan ve müsabaka boyunca üstün bir oyun sergileyen İzmir temsilcisi, ilk 3 sette hata yapmayarak mücadelen 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etti. Göztepe Voleybol Başantrenörü Alker Alkan da yaptığı açıklamada dış saha galibiyeti aldıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, "Oyuncularımı gösterdikleri performanstan ötürü tebrik ediyorum. Hafta içinde bir diğer rakibimiz V.Bank B ile oynayacağız. Bu ligde özellikle aynı hafta içerisinde üç maç oynadığınız zaman fiziksel olduğu kadar mental olarak da ayakta kalmak gerekiyor. Yarın bu galibiyeti unutup Çarşamba günü oynayacağımız maça odaklanacağız.

V.Bank voleybol disiplini olan, belirli bir blok-defans kurgusu ile oynayan bir takım. Bu kültürle oynayan takımlara karşı maçlar hem zor hem de çok keyifli geçer. Maç maç ilerliyoruz. Serimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Önce Çarşamba günü taraftarımızın da desteğiyle güzel bir galibiyet alıp ardından hafta sonu deplasmana öyle gitmek istiyoruz" dedi. - İZMİR