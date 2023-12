Göztepe Voleybol, Bahçelievler Belediyespor'a mağlup oldu

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, 11. hafta mücadelesinde Bahçelievler Belediyespor'a mağlup olarak 3 maç sonra deplasmanda kayıp yaşadı.

Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar Voleybol 1. Liginin 11. hafta mücadelesinde Bahçelievler Belediyespor'a ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, rakibine 3-0 mağlup olarak 3 maçlık aradan sonra dış sahada kayıp yaşadı. Bu müsabaka özelinde ve gelecek haftaki maçları hakkında açıklamalarda bulunan Göztepe Voleybol Başantrenörü İlker Alkan, "Bahçelievler'e karşı kendi oyunumuzu oynayamadık. Galip geldiğimizde de mağlup olduğumuzda da sahaya kendi oyunumuzu yansıtmak öncelikli isteğimiz ve görevimiz. Çok fazla servis hatası ve basit hata yaptık. Deplasmanda bu tarz hatalar yapıldığında oyuna ortak olamıyorsunuz. Dönem dönem rakibimizi sıkıştırdığımız yerler vardı ama rakipteki tecrübeli oyuncular tecrübelerini kullanarak bu anlarda oyuna müdahale ettiler. Bu maç bize ders çıkarmak için bir fırsat. Önümüzdeki hafta deplasmanda oldukça önemli bir maç oynayacağız. Şu andan itibaren bu maça konsantre olacağız. Odaklanacağız. Normal sezon hedefi olarak her zaman ilk dört içerisinde kalma isteğimizi belirtmiştik ama şu an bulunduğumuz yerden çok daha yukarıda olmamız gerekiyordu. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Baktığımızda kolay mağlubiyetler aldığımızı görüyoruz. Bu hatalarımız olmasa ilk devre sonunda daha iyi bir noktada olacaktık. Camiamıza ligin ikinci devresinde ilk devreden her anlamda daha iyi bir Göztepe izleyeceklerinin sözünü verebilirim. Savaşmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Göztepe Voleybol, bu yenilgiyle birlikte puan tablosunda 5. sıraya kadar geriledi. - İZMİR