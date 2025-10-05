Göztepe ve RAMS Başakşehir'in Kadrolarında Değişiklikler

Trendyol Süper Lig'de 8. haftadaki Göztepe-RAMS Başakşehir maçında her iki takım da son oynadıkları müsabakaların ilk 11'lerinde değişikliğe gitti.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 0-0 berabere kaldıkları İkas Eyüpspor maçının ilk 11'inde bir değişiklik yaptı. O müsabakada ilk 11'de yer alan Efkan Bekiroğlu'nun yerine Novatus Miroshi forma şansı buldu. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Junior Olaitan Ishola ve Ogün Bayrak maç kadrosuna dahil edilmedi.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ise 2-1 kaybettikleri TÜMOSAN Koynaspor maçından 3 farklı isimle sahada yer aldı. Festy Ebosele, Ivan Brnic ve Yusuf Sarı'nın yerlerine Nuno da Costa, Jakub Kaluzinski ve Ömer Ali Şahiner forma giydi. İstanbul ekibinde sakatlıkları devam eden Leo Duarte ve Davie Selke kadroda bulunmadı.

Son olarak iç sahada Beşiktaş'la oynanan müsabakanın ardından ceza alan taraftarlar nedeniyle Göztepe tribünlerinde boşluklar gözlendi.

İki takım futbolcuları sahaya " Filistin'e özgürlük! Free Palestine!" yazılı pankartla çıktı.