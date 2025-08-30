Göztepe ve Konyaspor, Beraberlikle Ayrıldı

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Göztepe, evinde Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligin en zor deplasmanlarından birine çıktıklarını söyledi. Uçar, "Geçen sezondan bu yana Göztepe minimal puan kaybeden bir takımdı. Zor bir deplasman. İstediğimizi alarak dönüyoruz. Aslında iyi başladık. Planlarımızı maçın içinde tuttuk. İlk 23 dakika oyunu kontrol eden, sahaya iyi yayılan bizdik. O dakikadan sonraki bireysel hatalar Göztepe'yi oyuna dahil etti" dedi.

Göztepe'nin golü attıktan sonra kaleci Deniz'in takımı ayakta tuttuğunu belirten Uçar, "50'den sonra maç bizim için kırılma anıydı. Bazı anlarda dağıldık. Kalecimiz Deniz yaptığı kurtarışlarla bizi ayakta tuttu. 60'tan sonra kısa oyunculara döndük. Tunahan'ın golüyle beraberliği yakaladık. O dakikadan sonra geriye yaslanmadık, galibiyeti kovaladık. Alınan puan değerli. Göztepe'ye ilk golü biz attık, bu da değerliydi. İçeri giren çıkan oyuncularımızla iyi bir mücadele ettik. Buradan aldığımız puan bizim için değerliydi. Bu maçın en önemli parametresi fiziksel kalite. Bizim için Adil'in eksikliği bize sıkıntılar yaşattı. Havanın sıcaklığı ve baskı bizi bazen bireysel hatalara yönlendirdi" diye konuştu.

'MİLLİ TAKIMDA OYUNCULARIMIZ OLMALIYDI'

Milli takım kadrosunda Konyaspor'dan oyuncu olmamasını değerlendiren Uçar, "Beklentilerimiz vardı, milli takımı hak eden oyuncularımız vardı. Hocamız değerli bir futbol adamı. Karara saygı duyuyorum. Konya'da antrenman yapacaklar. Kendisiyle fikir alış verişinde bulunacağım. Ben Melih'in, Adil'in ve Umut'un milli takımı hak edecek performanslar sergilediğini düşünüyorum. Adil geçen seneden beri inanılmaz oynuyor. Verilere göre çok değerli bir oyuncu. Çağrılmaması beni şaşırttı. Melih İbrahimoğlu Avusturya Milli Takımı'ndan teklif aldı. Ben Türk bir antrenör olarak Melih'in kaybedilmemesi gerektiğine inanıyorum" yorumunu yaptı.

STANIMIR STOILOV: FIRSATLARDAN YARARLANAMADIK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bence bugün kesinlikle 2 puan kaybettik. Çünkü net fırsat yakaladık, bunları değerlendiremedik. Kalemize gelen ilk şut ise golle sonuçlandı. İyi şeyler ortaya koyduk. İlk 10 dakikadan mutlu değilim. Daha sonrasında istediğimiz tempoyu yakaladık. Gol dışında rakibimize neredeyse fırsat vermedik. Sene başından beri söylüyorum çok fırsat yakalıyoruz, yararlanamıyoruz. Bunu geliştirmeliyiz. Konyaspor da akıllı oynadı. Bizim ikinci, hatta üçüncü golü atıp maçı koparmalıyız" dedi.

'EMERSONN, TOULOUSE'A GİTTİ'

Brezilyalı golcü Emersonn'un transfer görüşmesi nedeniyle kadroda yer almamasını değerlendiren Stanimir Stoilov, "İki genç santrforlarımızın, Romulo ve Emersonn'un transferleri gerçekleşti. Emersonn yarın Toulouse'a imzalayacak. Bu bölgeye transfer edeceğimiz oyuncu önemli. Yüksek seviyeye çekecek oyunculara ihtiyacımız olacak. Kulübümüz transferlerden güzel kar sağlıyor. Ama bizim de takıma katkı sağlayacak, doğru santrforu bulmamız gerekiyor. Yeni bir santrforun olması çok önemli. Transfer sezonuna kadar bir golcü alacağız" ifadelerini kullandı.

'OLAITAN DAHA FAZLA GELİŞMELİ'

Olaitan'ın sahip olduğu seviyeyi sahaya henüz yansıtamadığını belirten Stoilov, "Kendisi Fransa'da çok etkiliydi. Aynı performansı bekliyorum. Bizim için çok önemli ve gelecek vadeden bir oyuncu. Ancak bugün memnun olmadığım için değiştirdim. Bu değişikliğin sonuca bir etki ettiğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.