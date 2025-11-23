Göztepe ve Kocaelispor Golsüz Beraberliğiyle Sahadan Ayrıldı

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut,

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Ruan, Miroshi, Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Haidara, Linetty, Keita, Tayfur Bingöl, Can Keleş, Agyei, Serdar Dursun

Sarı kartlar: Dk. 20 Linetty, Dk. 44 Balogh, 45+2 Keita (Kocaelispor), 45+2 Miroshi (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Göztepe-Kocaelispor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

7. dakikada Göztepe atağında sol taraftan ceza sahasına kullanılan taçta defanstan seken topla altı pas içerisinde buluşan Dennis'in şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

26. dakikada Kocaelispor atağında, sol kanattan Agyei'nin getirip ön direğe gönderdiği topu defans araya girerek kornere gönderdi.

41. dakikada Göztepe'den Juan, ceza sahası önünden kaptığı topla gitmek isterken Balogh'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Balogh'a kırmızı kart gösterdi. VAR'ın uyarısı sonucu pozisyonu izleyen hakem Ali Yılmaz, kırmızı kartı iptal ederek oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı.

45+2 dakikada iki takımın oyuncuları arasında bir pozisyonda yaşanan gerginlikte Göztepe'den Miroshi'nin, Kocaelispor'dan Keita'ya yaptığı hareketi hakem Ali Yılmaz, kırmızı kartla cezalandırdı. VAR'ın uyarası sonucu pozisyonu izleyen hakem, kırmızı kartı iptal ederek oyunca sarı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.