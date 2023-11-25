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Göztepe ve Karşıyaka Voleybol Maçları

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Göztepe, Havran Belediyespor ile karşılaşacak, Karşıyaka ise Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk edecek.

İZMİR,

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'nde son 4 maçını kazanan zirve takipçisi Göztepe yarın evinde 7'nci sırada yer alan Havran Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

Geçen hafta Aras Kargo'ya kaybederek 3 haftalık galibiyet serisi sona eren 4'üncü basamaktaki Karşıyaka Medicalpoint ise Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 16.00'da 10'uncu basamaktaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka voleybol Bodrum Spor Haberler

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