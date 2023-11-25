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Göztepe ve Karşıyaka Voleybol Maçları

Göztepe, Havran Belediyespor ile karşılaşacak, Karşıyaka ise Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk edecek.