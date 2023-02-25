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Göztepe ve Karşıyaka'nın kampanyasına Belözoğlu'ndan destek

Spor Haberleri

Göztepe ve Karşıyaka'nın kampanyasına Belözoğlu'ndan destek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından depremzede vatandaşlara yardım amaçlı temsili derbi organize eden Göztepe ve Karşıyaka'ya destek yağmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından depremzede vatandaşlara yardım amaçlı temsili derbi organize eden Göztepe ve Karşıyaka'ya destek yağmaya devam ediyor. Göztepe'nin kaptanları İsmail Köybaşı ve Atınç Nukan, 50 TL'den satışa sunulan biletlerden 500'er adet alarak depremzedelere yardım elini uzattı.

Göztepe'nin bugün hazırlık maçında karşılaşacağı Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu da kampanyaya destek verdi. Belözoğlu, karşılaşma öncesi 500 adet bilet satın alarak vatandaşlarımızı unutmadı. Yarın saat 20.00'ye kadar sürecek bilet satışlarına sanat camiası da yoğun ilgi gösterdi. Aktörler Kubilay Aka ve Uraz Kaygılaroğlu video çekerek kampanyaya destek çağrısında bulundu.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kahramanmaraş Karşıyaka Spor Haberler

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