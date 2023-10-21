Göztepe ve Karşıyaka Medicalpoint Derbisi Yarın Oynanacak

İZMİR,

İZMİR'in voleybolda aynı ligde yer alan ezeli rakipleri Göztepe ve Karşıyaka Medicalpoint, yarın derbi mücadelesine çıkacak. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu 3'üncü haftasında oynanacak karşılaşma İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak. Karşıyakalı taraftarlara deplasman yasağının uygulanacağı maçı Göztepe taraftarları ücretsiz izleyebilecek. Ligde Karşıyaka oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi alıp 4 puanla 3'üncü sırada yer alırken, 9'uncu basamaktaki Göztepe ise oynadığı tek maçı kaybetti. Göz-Göz'ün hükmen galip geldiği AVR Atletik karşılaşması ise rakibin ligden ihraç edilmesi nedeniyle puan tablosuna yansıtılmadı.