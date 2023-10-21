Göztepe ve Karşıyaka Medicalpoint Derbisi Yarın Oynanacak
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İzmir'in voleybolda aynı ligde yer alan ezeli rakipleri Göztepe ve Karşıyaka Medicalpoint, yarın derbi mücadelesine çıkacak. Karşıyakalı taraftarlara deplasman yasağı uygulanacak maçı Göztepe taraftarları ücretsiz izleyebilecek.
İZMİR,
İZMİR'in voleybolda aynı ligde yer alan ezeli rakipleri Göztepe ve Karşıyaka Medicalpoint, yarın derbi mücadelesine çıkacak. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu 3'üncü haftasında oynanacak karşılaşma İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak. Karşıyakalı taraftarlara deplasman yasağının uygulanacağı maçı Göztepe taraftarları ücretsiz izleyebilecek. Ligde Karşıyaka oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi alıp 4 puanla 3'üncü sırada yer alırken, 9'uncu basamaktaki Göztepe ise oynadığı tek maçı kaybetti. Göz-Göz'ün hükmen galip geldiği AVR Atletik karşılaşması ise rakibin ligden ihraç edilmesi nedeniyle puan tablosuna yansıtılmadı.