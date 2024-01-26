Göztepe ve Karşıyaka Kadın Voleybol Takımları Rakipleriyle Karşılaşacak

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta Aras Kargo'ya 3-2 mağlup olan Göztepe yarın evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaşacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. İlk yarıda rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden 6'ncı sıradaki Göztepe taraftarı önünde de bir basamak üstünde yer alan rakibini yenerek ilk 4 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Grupta Göztepe'nin 7, Bodrum ekibinin 8 galibiyeti bulunuyor.

Hafta içindeki erteleme maçında deplasmanda 3'üncü sıradaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 yenilen 4'üncü basamaktaki Karşıyaka Medical Point ise lider Bahçelievler Belediyespor'un konuğu olacak. Hasan Doğan Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak. İlk yarıda İzmir'de rakibini 3-1 mağlup eden yeşil-kırmızılı takım İstanbul'dan da zaferle dönüp ilk 4'teki yerini korumak istiyor. Lider Bahçelievler 14 maçta 13 galibiyet alırken sadece Karşıyaka'ya yenildi.