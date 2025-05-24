Göztepe ve Galatasaray'nin Maçında İlk Yarı Golsüz Beraberlik

Göztepe ve Galatasaray'nin Maçında İlk Yarı Golsüz Beraberlik
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı konuk etti. İlk yarıda gidilen mücadelede Göztepe ve Galatasaray golsüz berabere kaldı. Maçta önemli anlar ve pozisyonlar yaşandı ancak gol sesi çıkmadı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol kanattan yapılan ortada arka direkte Heliton kafayla vurdu, kaleci Günay topu çıkardı. dönen topa Romulo'nun röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

6. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ahmed Kutucu'nun şutunda top yandan auta çıktı.

24. dakikada Tijanic'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Günay topu kornere çeldi.

27. dakikada sol kanattan Tijanic'in kullandığı köşe atışında ön direkte Koray'ın kafayla aşırttığı topa arka direkte Romulo kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

43. dakikada Jakobs, sol kanattan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Penaltı noktasının solunda topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Hakemler: Batuhan Kolak, Samet Çiçek, Erkan Akbulut

Göztepe: Mateusz Lis, Malcom Bokele, Heliton, Koray Günter, Ogün Bayrak, Anthony Dennis, Ahmed Ildız, Lasse Nielsen, David Tijanic, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Arda Ercan, Taha Altıkardeş, Furkan Bayır, Nazım Sangare, Kuryu Matsuki, Novatus Miroshi, Emersonn, Tibet Durakçay

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Galatasaray: Günay Güvenç, Frankowski, Sanchez, Cuesta, Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Mertens, Kerem Demirbay, Ahmed Kutucu, Morata

Yedekler: Jankat Yılmaz, Eren Elmalı, Jelert, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Eyüp Aydın, Sallai, Efe Akman, Lemina, Yusuf Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kart: Heliton (Göztepe) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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