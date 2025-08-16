Göztepe ve Fenerbahçe 0-0 Beraberlik ile Ayrıldı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede takımların her biri birer penaltı fırsatından yararlanamadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yasin Kol, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal
Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan (Dk. 90 Taha Altıkardeş), Bokele, Heliton, Godoi, Cherni, Rhaldney (Dk. 90 Furkan Bayır), Dennis (Dk. 77 Efkan Bekiroğlu), Olaitan (Dk.70 Miroshi), Juan, Janderson (Dk.70 Emersonn)
Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Semedo (Dk. 75 Oğuz Aydın), Brown, Amrabat, Fred (Dk. 69 Talisca), Szymanski, En-Nesyri (Dk. 87 Cenk Tosun), Duran (Dk. 75 İrfan Can Kahveci)
Kırmızı kartlar: Dk. 61 Juan, Dk. 65 İsmail Köybaşı (Yedek kulübesinde) (Göztepe), Dk. 85 Oosterwolde ( Fenerbahçe )
Sarı kartlar: Dk. 20 En-Nesyri, Dk. 42 Duran ( Fenerbahçe ), Dk. 40 Godoi, Dk. 43 Arda Okan Kurtulan, Dk. 89 Bokele, Dk. 90+2 Miroshi (Göztepe)
51. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası sağ çizgisi önünde Juan'dan topu alıp ceza sahasında giren Janderson'un şutunda, meşin yuvarlak defanstan kornere çıktı.
58. dakikada Göztepe atağında, Janderson'un kafasıyla aşırttığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Juan, rakibini çalımladıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun ceza sahası içerisindeki takım arkadaşlarına gönderdiği meşin yuvarlağı Fenerbahçe defansı uzaklaştırdı.
67. dakikada Göztepe'de ceza saha sol önünden Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta, direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.
69. dakikada Fenerbahçe atağında sol kanattan topla ilerleyen Brown 2 rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası sağ önünden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.
75. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Szymansk'nin ceza sahası sol tarafından ortasında iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
90. dakikada Göztepe defansının müdahalesiyle Cenk Tosun, yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, VAR'ın uyarası sonucu pozisyonu izleyip beyaz noktayı gösterdi. Fenerbahçe'de topun başına geçen Talisca'nın kullandığı penaltıda, kaleci Lis soluna uzanıp topu çıkardı.
Maç 0-0 eşitlikle tamamlandı.