Göztepe ve Aras Spor Çeyrek Finale Yükseldi

SULTANLAR Ligi'nin İzmirli temsilcileri Göztepe ve Aras Spor, Kadınlar Kupa Voley'de grup müsabakalarını kazanarak çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşadı. Bursa'da organize edilen 3'üncü Grup maçlarında Göztepe, önce Aydın Büyükşehir Belediyespor'u (3-2) daha sonra ise Bahçelievler Belediyespor'u (3-1) yenerek grubu lider tamamladı. Göztepe'de henüz 14 yaşındaki milli pasör Melis Erdoğan, Bahçelievler karşısında süre alarak tarihe geçti.

Aras Spor ise Ankara'daki 1'inci Grup müsabakalarında Türk Havayolları'nı (3-1) ve Nilüfer Belediyespor'u (3-2) mağlup ederek zirveyi bırakmadı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulüp tarihimizde ilk kez Kupa Voley'de çeyrek finaldeyiz. İzmir, 13 sene sonra ilk kez Kupa Voley'de çeyrek finalde. Tüm neşemizle, hep birlikte yolumuza devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

En son 2012-13 sezonunda Karşıyaka alt ligde yer almasına rağmen Kupa Voley'de 4'lü Final oynamış ve 4'üncü olmuştu.