Göztepe ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Biz sıkıntılarımızı biliyoruz, sonuçlandırma anlamında daha iyi olmalıyız ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Stoilov, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, sıkı bir maç oynandığını söyledi.

İlk yarıya iyi başladıklarını ancak buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Stoilov, şunları kaydetti:

"Hala sonuçlandırma kısmında sıkıntılar yaşıyoruz. Aynı zamanda maç içerisinde ikinci topları kazanmada da problemler yaşadık. İstediğimiz ataklardan yararlanamadık. İkinci yarının sonlarında büyük bir hata yaptık ve burada rakibimiz de net bir gol fırsatı yakaladı. Biz sıkıntılarımızı biliyoruz, sonuçlandırma anlamında daha iyi olmalıyız ve çalışmaya devam edeceğiz. Final pası ve şut anlamında daha öz güvenli olmalıyız. Ceza sahasına girdiğimizde agresifliğimizi arttırmamız gerekiyor. Birinci, ikinci topları kazanmamız gerekiyor. Bugün bu konularda bazı sıkıntılar yaşadık."

Tahsin Tam: "Bir an önce alt tarafla ilişkimizi koparıp rahatlamak istiyoruz"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam ise kendisi için de özel bir yeri olan Göztepe'nin kendi içinde kenetlenmeyi becermiş harika bir camia olduğunu söyledi.

Rakiplerinin çok da iyi bir kadroya sahip olduğunu kaydeden Tam, şöyle konuştu:

"Son haftalarda da çok iyi sonuçlar aldılar. Bugünkü mücadele de iyi bir maç ortaya çıktı. Yani maç Göztepe'nin hanesine de 3 puan olarak yazabilirdi. Son dakikada girdiğimiz direkten dönen pozisyonda bize de yazabilirdi. Bizim için altın değerinde 1 puan oldu. Biz bir an önce alt tarafla ilişkimizi koparıp rahatlamak istiyoruz. Göztepe umarım Süper Lig'de hak ettiği yeri bulur, bulacak gibi de performans ortaya koyuyorlar. Onlara da başarılar diliyorum."