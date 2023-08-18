Göztepe, Ümraniyespor maçına eksik çıkacak
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Sakaryaspor'a tek golle mağlup olarak 2023-2024 sezonuna puansız başlayan Göztepe, Ümraniyespor'a konuk olacak maçta sakatlıklar ve transfer durumları nedeniyle eksik kadro ile sahaya çıkacak.
Sakaryaspor'a tek golle mağlup olarak 2023-2024 sezonuna puansız başlayan Göztepe yarın 1'inci Lig'in 2'nci haftasında Ümraniyespor'a konuk olacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşmada Burak Olcar düdük çalacak.
Konuk ekip sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan sol bek İsmail Köybaşı, İstanbul deplasmanında oynayamacak. Yeni transferlerden Senegalli futbolcu Diallo'nun durumu ise maç saatinde netleşecek. Teknik Direktör Radomir Kokovic alınan yenilgiyi telafi edeceklerini belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor