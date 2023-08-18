Göztepe, Ümraniyespor maçına eksik çıkacak

Sakaryaspor'a tek golle mağlup olarak 2023-2024 sezonuna puansız başlayan Göztepe, Ümraniyespor'a konuk olacak maçta sakatlıklar ve transfer durumları nedeniyle eksik kadro ile sahaya çıkacak.