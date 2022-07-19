Göztepe, Uğur Kaan'la imzaladı
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, görüşme halinde olduğu Fenerbahçe'nin sağ beki Uğur Kaan Yıldız transferini resmileştirdi.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, görüşme halinde olduğu Fenerbahçe'nin sağ beki Uğur Kaan Yıldız transferini resmileştirdi. Sarı-kırmızılılar 20 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2002 doğumlu defans oyuncusu Uğur Kaan Yıldız ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Uğur Kaan, geçen sezon Bursaspor'a kiralandı.
Birinci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan yeşil-beyazlılarla 8'i lig, 3'ü kupa olmak üzere 11 maça çıkan genç futbolcu, toplam 888 dakika sahada kalıp 1 gol attı. Göztepe, Uğur Kaan'ın yanı sıra Obinna Mamah, Romal Palmer, Hüsamettin Yener, Berkin Özgür ve Berkay Atay'ı transfer etti. Göz-Göz'de takviye çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi.