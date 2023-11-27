Göztepe, Tuzlaspor'u mağlup ederek umutlandı

Onur ATIŞ / İZMİR,

1'inci Lig'de milli aranın ardından yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov yönetimindeki ilk karşılaşmasında evinde Tuzlaspor'u 2-0 yenen Göztepe, zirve yolunda yeniden umutlandı.

Milli maçlardan önce üst üste Kocaelispor ve Erzurumspor FK maçlarını kaybedip teknik adam değişikliğine giden sarı-kırmızılılar bu galibiyetle hem yükselişe geçti, hem de moral buldu. Göztepe ayrıca üst sıralardaki rakipleri Bodrum FK, Bandırmaspor ve Sakaryaspor'un puanlar kaybettiği haftayı da iyi değerlendirdi. Gürsel Aksel Stadı'nda takımlarını destekleyen taraftarlar alınan galibiyeti doyasıya kutlayıp futbolcular ve teknik ekiple tezahüratlar yaptı.

Göz-Göz'ün başındaki ilk maçından 3 puanla ayrılan Bulgar çalıştırıcı Stoilov, yaptığı değerlendirmede galibiyetin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Takımı ve taraftarı kutladığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Üst üste alınan yenilgilerden sonra kazanmak güzeldi. Oyun şeklimizde bazı değişiklikler yaptık. Önde baskı yapan, agresif bir oyun ortaya koyduk. Zaten hedefimiz buydu ve oyuncularımız da bu planı uygulamak için çalıştı. Fakat varmak istediğimiz noktadan, bizim Göztepe'ye layık gördüğümüz oyun tarzından uzağız. Çünkü biz Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bu oyundan daha iyisini yapmak zorundayız" diye konuştu.