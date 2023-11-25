Göztepe, Tuzlaspor'u mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Tuzlaspor'u konuk edecek ve galibiyet alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Tuzlaspor ise düşme hattından kurtulmak için mücadele edecek.

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın Tuzlaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek tekrar çıkışa geçmek istiyor.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Göztepe, yarın Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Trabzon bölgesinden Alpaslan Şen yönetecek. Şen'in yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Serdar Soydan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adem Cinek olacak.

Göztepe, 12. hafta mücadelesinde konuk olduğu Erzurum FK'ya 3-2 kaybedince teknik direktör Radomir Kokovic'le yollarını ayırıp takımın başına Stanimir Stoilov'u getirdi. İzmir ekibi, Bulgar teknik adam yönetimindeki ilk maçında yarın Tuzlaspor'u mağlup ederek hem tekrar çıkışa geçip hem de yeniden zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Tuzlaspor ise Göztepe'yi mağlup ederek düşme hattından kurtulmayı hedefliyor. Müsabaka öncesinde Göztepe, 20 puanla 6. sırada yer alırken, konuk ekip Tuzlaspor ise 11 puanla 16. sırada bulunuyor.

Öte yandan Göztepe'de Ahmed Ildız, Romal Palmer ve Mame Diouf'un sakatlıklarından dolayı karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenilirken Tijanic'in oynama durumuna ise maç saatinde karar verileceği ifade edildi. - İZMİR