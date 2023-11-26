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Göztepe, Tuzlaspor'u 2-0 Yendi

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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında, Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov yönetiminde ilk maçına çıkan Göztepe, Tuzlaspor'u 2-0 yendi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Alpaslan Şen, Oğuz Terzi, Serdar Soydan

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Tarkan Serbest, Doğan Erdoğan, Mamah (Dk. 90+4 Kubilay Kanatsızkuş), Nielsen, Yalçın Kayan (Dk. 90 Ümit Akdağ), Tijanic (Dk. 83 Celil Yüksel), Messaoudi (Dk. 90+4 Traore), Ogün Bayrak (Dk. 83 Fıratcan Üzüm)

Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Hasanalizada, Mehmet Taş (Dk. 54 Hikmet Çiftçi), Mata (Dk. 72 Bangoura), Adeniyi, Muhammed Akarslan (Dk. 46 Awuku), Ba, Togui (Dk. 72 Yahaya), Gökhan Akkan (Dk. 72 Ahmet Yazar), Sadık Baş, Çağrı Giritlioğlu

Goller: Dk. 49 ve Dk. 64 Yalçın Kayan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 19 Messaoudi, Dk. 66 Doğan Erdoğan, Dk. 71 Stanimir Stoilov (Teknik direktör) (Göztepe), Dk. 32 Mata (Tuzlaspor)

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında, Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov yönetiminde ilk maçına çıkan Göztepe, Tuzlaspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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