Göztepe, Tuzlaspor maçına Stoilov yönetiminde çıkacak

Göztepe, üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Stoilov ile sözleşme imzalayarak Tuzlaspor maçına hazırlanıyor. Sakat oyuncuların bulunduğu Göztepe, galibiyet için sahaya çıkacak.

İZMİR,

1'nci Lig'de üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından Hırvat çalıştırıcı Radomir Kokovic'le yollarını ayırıp Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov ile sözleşme imzalayan Göztepe, yarın 13'üncü hafta maçında evinde Tuzlaspor'u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda Alparslan Şen'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Göz-Göz'de sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Palmer, Tijanic ve Ahmed Ildız ile golcü Mame Diouf Tuzlaspor maçında görev alamayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları mobil ulygulaması kullanan üyeler için 1'inci kategori 522, 2'nci kategori 432, 3'üncü kategori 252, 4'üncü kategori 189, 5'inci kategori 72, 6'ncı kategori 53 TL olarak belirlendi. Biletlerin genel satışı ise 580, 480, 280, 210, 80 ve 59 TL olarak piyasa sürüldü. Göztepe ile ilk maçına çıkacak Stanimir Stoilov yaptığı açıklamada, "Son iki maçı kaybetmiş bir takımız. Tuzlaspor karşılaşmasına mutlak galibiyet için çıkacağız" dedi.