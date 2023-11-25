Göztepe, Tuzlaspor maçına Stoilov yönetiminde çıkacak
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov yönetiminde ilk maçında yarın İzmir'de Tuzlaspor'la karşılaşacak. Maçta hakem Alpaslan Şen görev yapacak. Göztepe, son 2 haftada puan çıkaramadı ve sakatlıklarla mücadele ediyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov yönetiminde ilk maçında yarın İzmir'de Tuzlaspor'la karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Tuzlaspor maçında hakem Alpaslan Şen görev yapacak.
Teknik direktör Radomir Kokovic'le yollarını ayırdıktan sonra Stoilov'u takımın başına getiren Göztepe, son 2 haftada puan çıkaramadı.
Ligde 20 puan ve averajla 6. sıradaki sarı-kırmızılı ekipte Ahmed Ildız, Romal Palmer ve Mame Diouf'un sakatlıkları bulunuyor.