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Göztepe, Tuzlaspor maçına Stoilov yönetiminde çıkacak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov yönetiminde ilk maçında yarın İzmir'de Tuzlaspor'la karşılaşacak. Maçta hakem Alpaslan Şen görev yapacak. Göztepe, son 2 haftada puan çıkaramadı ve sakatlıklarla mücadele ediyor.