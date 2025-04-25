Göztepe, Türkiye Kupası'ndan Yarı Finalde Veda Etti

SÜPER Lig'de 11 maçtır kazanamayan Göztepe, Türkiye Kupası'na yarı finalde veda ederek Avrupa kupalarına katılma hedefini başka bahara bıraktı. Yarı final maçında Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, 55 yıl sonra final oynama şansını kaybetti. İlk devreyi golsüz berabere tamamlayan Göztepe'de kaleci Arda, 55'inci dakikada Banza'nın penaltı vuruşunu çıkarıp takıma büyük moral aşıladı. Ancak 78'inci dakikaya kadar direnebilen Göztepe; Ozan Tufan'ın gölüne engel olamadı. Zubkov, 89'da İzmir temsilcisinin bütün ümitlerini söndürdü. Ligde alınan kötü sonuçların ardından kupanın da elden gitmesiyle Göz-Göz Avrupa hayallerine de büyük ölçüde veda etti.

Trabzon'da ise adeta dostluk rüzgarları esti. İzmir'den yüzlerce kişi takımlarını desteklemek için Trabzon'a akın ederken, iki takım taraftarı maç öncesi kentin meydan ve caddelerinde birlikte dolaştı. Maç sonunda ise Göztepe taraftarları finale çıkan Trabzonspor'u alkışladı. Trabzonsporlu futbolseverler de Göztepe tezahüratları ile rakiplerine teselli verdi. Sarı-kırmızılılar soyunma odasına giden takımlarını geri çağırıp birlikte İsyan Marşı'nı söylediler. Trabzonspor taraftarı da o sırada atıklarını açıp marşa eşlik ettiler.

'KUPA TRABZONSPOR'A GELSİN'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov üzgün olduğunu dile getirdi. Trabzonspor'u kutlayan Bulgar teknik adam, "Umarım kupayı Trabzonspor alır. Biz ilk 15 dakika etkili ataklar geliştirdik, önemli pozisyonlara da girdik. Fakat değerlendiremeyince Trabzonspor etkili olmaya başladı. Bu bölümde oyuncularım özgüven kaybı yaşadı. Ayrıca maçın ağırlığı ve konan hedefin yükü nedeniyle baskı yaşandı" dedi.

'EKSİKLER HEDEFE İZİN VERMEDİ'

'Belki de seviyemiz Türkiye'nin en iyi dört takımı arasına girmekti' diyen Stoilov, "Ancak yaşanan sakatlıklar, eksikler buna izin vermedi. Trabzon'da eksiklerimiz sahaya yansıdı. Trabzonspor ilk golü şansla buldu. Şans bazen yanınızda olmalı" ifadelerini kullandı.

'ORTA SIRALARDA OLMAK TEHLİKELİ'

Artık sezonun geri kalanını düşüneceklerini anlatan tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki maçlarımızda sahaya daha fazlasını koymamız gerekiyor. Puan tablosuna baktığımız zaman ne alt sıralardayız ne de üst konumlardayız. Ortalarda olmak her zaman tehlikelidir. Takım olarak daha fazlasını vereceğiz, daha çok çalışacağız."

Göztepe, Süper Lig'de pazartesi günü evinde Basakşehir ile karşılaşacak.