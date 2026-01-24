Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Göztepe, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-2 yenerek ligdeki 5. galibiyetini elde etti. Bu sonuçla Türk Hava Yolları ise 9. kez mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Türk Hava Yolları : Bergmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Alondra, Büşra Kılıçlı)

Göztepe: Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Bajema, Haneline, Atkinson, Ezgi Bektaş (Bihter Dumanoğlu, Nehir Kurtulan, İlayda Uçak, Eda Kafkas, Rotar, Hande Sunar, Scuka, Ceren Kapucu)

Setler: 25-15, 23-25, 25-23, 20-25, 13-15

Süre: 139 dakika (23, 32, 31, 32, 21)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Göztepe, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

Bu sonuçla İzmir temsilcisi, ligdeki 5. galibiyetini elde etti, Türk Hava Yolları ise 9. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
