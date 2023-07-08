Göztepe, Tunay Torun ile görüşüyor
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Göztepe'nin transfer sezonunda Tunay Torun ile görüşmeler yaptığı iddia edildi. Kasımpaşa'da forma giyen orta saha oyuncusu Göztepe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Spor Toto 1'inci Lig'de transfer sezonunda Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest, Altınordu'dan sol bek Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden sağ bek Ogün Bayrak ve Trabzonspor'dan defans Taha Altıkardeş'le sözleşme imzalayan Göztepe'nin Tunay Torun'la temasa geçtiği iddia edildi. Geçen sezon Süper Lig'de Kasımpaşa formasını terleten 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla görüşmelerin sürdüğü ve Tunay'ın Göz-Göz'e gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.
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