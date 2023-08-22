Göztepe, Trendyol 1. Lig'in ilk iki haftasında gol yollarında etkisiz bir performans gösterdi. İzmir ekibi, Tuzlaspor, Kocaelispor, Boluspor ve Keçiörengücü ile birlikte gol sevinci yaşayamayan 5 takım arasında yer aldı.

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in ilk iki haftasında gol atamayan 5 takım arasında yer aldı.

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in ilk iki haftasında gol yollarında etkisiz bir performans gösterdi. Sarı-kırmızılılar, ligin birinci haftasında Sakaryspor'a 1-0 mağlup olurken, bu hafta da Ümraniyespor'la golsüz berabere kaldı.

Böylelikle İzmir ekibi; Tuzlaspor, Kocaelispor, Boluspor ve Keçiörengücü ile birlikte Trendyol 1. Lig'de şu ana kadar gol sevinci yaşayamayan 5 takım arasında yer aldı.

Ligin 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü Çorum FK'yı konuk edecek Gözepe, bu şanssızlığını taraftarının önünde sonlandırmak istiyor. Öte yandan Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovi'in de antrenmanlarda hücum çalışmalarına ağırlık verdiği öğrenildi. - İZMİR